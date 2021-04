Huawei Band 3 Pro è un interessante activity tracker, comodo ed elegante al polso, ma completo di tutte le caratteristiche necessarie per essere un ottimo compagno per le attività sportive. Grazie a un’offerta incredibile su Amazon è possibile comprarlo a 39,99 euro: lo sconto è di ben il 60%.

Un wearable sottile e leggero, che può essere indossato tutto il giorno senza alcun fastidio. Un display AMOLED da 0,95″ sul quale visualizzare i dati relativi alla salute e allo sport, così come tutte le notifiche ricevute sullo smartphone.

Fra i principali punti di forza di Band 3 Pro c’è il GPS integrato e anche la certificazione 5ATM. Non manca la speciale tecnologia proprietaria Huawei TruSleep, che sfrutta il sensore per il battito cardiaco per offrire un’analisi accurata della qualità del sonno. L’ottima autonomia della batteria garantisce fino a 12 ore di utilizzo con una singola ricarica.