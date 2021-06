Secondo quanto si apprende, sembra che Huawei stia cercando di sviluppare la sua tecnologia per auto senza conducente entro il 2025.

Huawei sta lanciandosi nel mondo dell'automotive

Huawei Technologies punta a sviluppare la sua tecnologia per autovetture senza conducente entro il 2025. La notizia arriva da una dichiarazione rilasciata da un alto funzionario della società all'inizio di questa settimana, mentre l'azienda cerca di espandere il proprio ambito di attività nel settore dell'automotive.

Secondo Wang Jun, un dirigente senior dell'unità di veicoli intelligenti di Huawei, “L'obiettivo del nostro team è raggiungere vere autovetture senza conducente nel 2025“. In maniera similare a quanto dichiarato dal gigante tecnologico cinese, anche altre case automobilistiche, aziende tecnologiche, startup e altre stanno lavorando alla propria tecnologia di guida autonoma per i veicoli. Fra le realtà citate troviamo artisti del calibro di Baidu, Xiaomi e Apple.

Per chi non lo sapesse, Huawei si sta buttando nel settore dei piccoli veicoli elettrici da quando ha dovuto affrontare le sanzioni del governo degli Stati Uniti che hanno ostacolato il suo business degli smartphone, che era una delle sue attività principali.

Ora, l'azienda ha lavorato allo sviluppo della propria tecnologia per auto a guida autonoma, mentre ha anche lanciato vari componenti auto che sono stati inseriti nei veicoli di case automobilistiche come Mercedes-Benz.

In precedenza, avevamo riferito che il marchio aveva investito 1 miliardo di dollari statunitensi per lo sviluppo dei veicoli elettrici, poiché le sue operazioni di smartphone e telecomunicazioni soffrono a causa delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti d'America. Quindi, l'obiettivo futuro dell'azienda sembra essere in linea con quanto dichiarato in precedenza.

Sarà questo il nuovo ambito di ricerca del colosso cinese? Il settore della telefonia per l'OEM è in crisi? Staremo a vedere i nuovi sviluppi che avverranno nelle settimane a venire.

Huawei

Elettronica