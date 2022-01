Huawei: arriva un nuovo device Nova (RUMOR)

Huawei lancerà presto un nuovo telefono della serie Nova in commercio; le prime immagini dal vivo sono state avvistate sul portale cinese del TENAA.

Huawei Nova: cosa sappiamo del nuovo device?

All'inizio di questa settimana, avevamo segnalato che un misterioso dispositivo Huawei era stato individuato nel database TENAA cinese. L'elenco ha rivelato una serie di specifiche chiave del dispositivo e il suo numero di modello, ma non si conosceva ancora il nome ufficiale del telefono. Ma ora le immagini dal vivo hanno confermato che farà parte della serie di smartphone Nova.

Guardando il portale, possiamo osservare lo smartphone in tutto il suo splendore. Sebbene il database non riveli ancora il suo nome ufficiale, il pannello posteriore del dispositivo mostra chiaramente il marchio Nova. In altre parole, il colosso tecnologico cinese sta lavorando ad un nuovo telefono abilitato al 4G che sarà alimentato da HarmonyOS. Il dispositivo porta il numero di modello JLN-AL00 e sfoggia uno schermo LCD da 6,78 pollici con una risoluzione di 1080 x 2388px.

Inoltre, dal primo rapporto si era scoperto che il misterioso smartphone Huawei avrebbe sfoggiato complessivamente cinque fotocamere. E ora, possiamo vedere che il prossimo modello della serie Nova sarà caratterizzato da una configurazione a quattro lenti su un grande modulo ovale posto nell'angolo in alto a sinistra del pannello posteriore. Questo modulo ospita due grandi sensori, che sono probabilmente quello principale da 08 megapixel e quello secondario da 8 megapixel.

In particolare, il suo design è abbastanza simile all'Honor 50 SE, specialmente sul retro. Possiamo anche vedere il dispositivo in una nuova variante di colore blu e dovrebbe arrivare anche in una variante in bianco e nero. Misura 164,64 × 75,55 × 7,94 mm di dimensioni e 191 grammi di peso.

Il dispositivo sarà inoltre alimentato da una batteria da 3.900 mAh che supporta una ricarica rapida da 66 W e utilizza un processore octa core sconosciuto da 2,4 GHz abbinato a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.