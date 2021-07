Huawei spoilera l'arrivo del suo primo smart screen educativo per bambini avente una fotocamera pop-up. Secondo quelel che sono le ultime indiscrezioni, dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 29 luglio.

Huawei: cosa sappiamo di questo prodotto per bambini?

Il colosso cinese ha un evento in agenda per la suddetta data. Mentre ci aspettiamo di vedere la nuova gamma di flagship P50, scopriamo ora che ci saranno altri prodotti a venir annunciati. Uno di questi è proprio lo smart screen pensato per i bambini e il loro apprendimento.

Abbiamo appreso per la prima volta dello smart display Huawei per minori da un'indiscrezione trapelata all'inizio di questo mese. La fonte aveva elencato una serie di device che il brand di Ren Zhengfei aveva programmato per il lancio nel corso di questo mese e tra questi c'erano anche due prodotti “for kids”.

Huawei produce da tempo tablet per bambini, ma questo sarà il suo primo pannello intelligente realizzato specificatamente per i bambini. A parte il fatto che eseguirà HarmonyOS out of the box, il dispositivo ha una funzionalità che abbiamo visto solo sugli smartphone: una fotocamera pop-up.

Lo smart screen manterrà una struttura in alluminio e una cornice piatta con pulsanti laterali destinati all'accensione e alla regolazione del volume. L'aspetto generale del device sembra quello di un tablet con un cavalletto. Il design è intelligente poiché Huawei ha posizionato gli altoparlanti nello spazio triangolare creato dal “cavalletto”.

La selfiecam pop-up dispone di un sensore da 13 MP e ha una cerniera che consente di piegarla in avanti (e possibilmente all'indietro). Questa non è l'unica camera presente sul telaio. Ce n'è un altra visibile nell'angolo in alto a destra.

Le specifiche del dispositivo sono sconosciute, così come il prezzo. Dovremo aspettare fino alla prossima settimana per sapere maggiori dettagli in merito. Il produttore dovrebbe anche annunciare il Huawei Children's Watch 4X Pro, la band 6 Pro e nuove smart TV il 29 luglio.

