Huawei annuncia ufficialmente il lancio della nuova serie Mate 70

Huawei, sul social network cinese Weibo, ha annunciato l’arrivo della serie Mate 70, lasciando trapelare alcune caratteristiche tecniche di questi modelli.

Nella fattispecie, Huawei ha anche condiviso un’anteprima che mette in evidenza il design del nuovo modulo che ospita le fotocamere posteriori.

Huawei Mate 70: quando ci sarà la presentazione ufficiale?

L’evento ufficiale di lancio è fissato per il 26 novembre alle 14:30 (ora cinese). In tale circostanza, Huawei svelerà ulteriori dettagli su una linea che promette diverse novità dal punto di vista tecnologico.

In questa immagine, il retro dello smartphone Huawei si distingue per un vistoso modulo circolare, sporgente, che ospita le fotocamere. Non passa inosservato l’anello con una texture a taglio di diamante, che conferisce un aspetto elegante allo dispositivo. Sono presenti quattro sensori: presumibilmente, la fotocamera principale, un’ultra-grandangolare, un teleobiettivo ed un sensore di profondità. Rispetto al Mate 60, lo spessore di questo modulo è decisamente più marcato: questo suggerisce un’ulteriore evoluzione del comparto fotografico.

Per quanto riguarda il design, le unità della serie Huawei Mate 70 ereditano i bordi arrotondati ed il retro leggermente curvo: elementi caratteristici della serie Mate. Nonostante alcuni rumor suggerissero un design con curvature su tutti i lati, l’immagine teaser non sembra confermare questa ipotesi. Sul mercato saranno disponibili quattro modelli: standard, Pro, Pro+ e Ultimate Design.

Oltre alle anticipazioni appena descritte, è importante ricordare che la serie Huawei Mate 70 debutterà con una nuova versione del sistema operativo HarmonyOS: l’aggiornamento porterà con sé animazioni migliorate e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, supportate da un chipset Kirin di nuova generazione.