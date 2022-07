Huawei annuncia il Mate XS 2 anche in Italia

Dopo averlo visto nella presentazione cinese, finalmente Huawei porta anche da noi l’ottimo foldable Mate XS 2. Il dispositivo è una vera chicca nel panorama dei pieghevoli e vanta soluzioni uniche e innovative. Di fatto, è super leggero, sottilissimo, affidabile e assicura un’esperienza utente davvero di alto livello.

Non possiamo non citare la nuova cerniera a doppia rotazione chiamata “Falcon Wing”; questa rende il terminale ancora più resistente e compatto. C’è un pannello True-Chroma da 7,8 pollici che si piega e delle fotocamere premium da 50, 13 e 8 Mpx con supporto al Huawei XD Optics.

Riportiamo di seguito le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

Siamo entusiasti di annunciare il lancio italiano di HUAWEI Mate Xs 2, un device che offre la migliore innovazione di Huawei. C’è molta attesa e curiosità su questo nuovo foldable che va ad arricchire l’ecosistema Huawei incontrando l’interesse di tutti quei consumatori appassionati, sempre alla ricerca di un device in grado di stupirli.

Huawei Mate XS 2: le caratteristiche

Il dispositivo pesa 255 grammi, un vero record per la sua categoria; è realizzato con materiali come le fibre di vetro e leghe di titanio, oltre all’acciaio super leggero e resistente al tempo stesso. Come detto, la cerniera assicura una doppia rotazione ed è sviluppata proprio da Huawei stessa.

Presente poi un Composite Screen con funzioni derivate direttamente dal mondo dell’automotive; il design è simile a quello dei sistemi anti-collisione delle macchine.

Esteticamente è raffinato ed elegante. Lo schermo True Chrome da 7,8 pollici ha una risoluzione di 2480×2200 pixel, gode del supporto al refresh rate da 120 hz e la frequenza di campionamento al tocco è pari a 240 Hz. Non mancano chicche tecnologiche come il rivestimento Nano Optical Layer.

Mate XS 2 arriva in bianco con texture in pelle naturale e c’è anche una costida in PU semi-coperta che richiama la colorazione del device. È disponibile anche in nero.

C’è una batteria da 4600 mAh con fast charge cablata da 66W e un ottimo sistema di raffreddamento a liquido al grafene. Concludiamo parlando dello speaker stereo con casse che creano un campo surround, il tutto coadiuvato da AI Sound Engine.

Arriviamo al comparto fotografico: software di alto livello con AI Remove, Mirror Shooting, tecnologia Huawei Image, XD Optics, motore d’immagine XD Fusion Pro e molto altro ancora. Un vero cameraphone, su tutti i fronti. Le camere sono da 50 Megapixel, da 13 Mpx (ultrawide) e il teleobiettivo è da 8 Mpx.

Verrà commercializzato fino al 31 agosto, a partire da oggi, al prezzo di 1999,90€ sul sito di Huawei Store. Con 10€ di deposito si avrà diritto ad uno sconto di 100€ e ad un regalo: gli auricolari FreeBuds Pro 2. Atttenzione perché queste cuffiette Bluetooth saranno in omaggio solo fino al 30 settembre.

Se cercate un altro prodotto di casa Huawei vi consigliamo il P50 Pocket in versione White a 839,90€ su Amazon in offerta a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.