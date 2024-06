Huawei ANNIENTA il prezzo del MatePad T 10s, ormai sotto i 200€

Huawei MatePad T 10s, attualmente in offerta su Amazon, si distingue per la sua eccellente qualità costruttiva e per le prestazioni incredibili del processore octa-core con cui è equipaggiato. Questo tablet garantisce un’esperienza d’uso sempre veloce e reattiva, anche durante la navigazione su internet. Ottimo per la fruizione di film, serie tv e giochi, grazie al suo bellissimo display e ad una qualità sonora di livello premium.

Non perdere questa occasione: il prezzo tornerà a salire fra non molto. Acquistalo subito su Amazon ed approfitta di uno sconto irripetibile del 24%: il tablet Huawei MatePad T 10s può essere tuo per soli 175 euro anziché i normali 229 euro.

Huawei MatePad T 10s al minimo storico

Huawei MatePad T 10s vanta la presenza di un ampio display da 10,1 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel: immagini definite e dai colori estremamente naturali. Il tablet è dotato di una fotocamera frontale da 2 MP, che consente di effettuare videochiamate, e di una lente posteriore da 5 MP, per validi scatti da condividere sui social.

Il dispositivo non rinuncia a due altoparlanti stereo simmetrici (quattro in totale) con tecnologia Huawei Histen 6.1, assicurando una fruizione dell’audio più che soddisfacente. Alimentato da un processore octa-core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, le performance risulteranno sempre all’altezza. Da segnalare infine la presenza del sistema operativo personalizzato EMUI 10.1.

Rimangono pochissimi modelli a disposizione, fai in fretta e salva nel carrello il tablet Huawei MatePad T 10s ottenendo un risparmio di oltre 54 euro: arriverà a casa prestissimo e la consegna è inclusa nel prezzo.