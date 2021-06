Tra pochi giorni Huawei ospiterà il vertice su 5G + AR per discutere sull'argomento con operatori globali, agenzie di regolamentazione, partner, media e analisti.

5G + AR: i numeri

Secondo i dati rivelati da una società di ricerca cinese, l'industria globale della realtà virtuale ha raggiunto quasi i 100 miliardi di yuan e che il tasso di crescita medio dal 2017 al 2022 si aggirara intorno al 70%.

Stando ad alcuni analisti del settore, inoltre, una rete 5G veloce permetterebbe di trasmettere informazioni e immagini 3D in modo più semplice e che una connessione più rapida porterebbe ad un accesso più celere ai dati, così da migliorare le esperienze VR e AR degli utenti.

Per comprendere come migliorare l'approccio a questo determinante e discusso settore, l'ex colosso cinese Huawei ha deciso di ospitare il 17 giugno la conferenza 5G + AR: gli operatori globali, le agenzie di regolamentazione, i partner, i media e gli analisti discuteranno i punti chiave e le tendenze dell'ecosistema.

Ricordiamo che Huawei ha lanciato nel 2019 la sua tecnologia AR, denominata Cyberverse, che alimenta anche la sua nuova app per mappe – l'AR MAp. Tra le funzionalità principali di Cyberverse, segnaliamo: il posizionamento visivo AR, la navigazione visiva (AR, AR SLAM), l'integrazione virtuale e reale AR e la collaborazione remota AR. Mentre, per quanto riguarda l'applicazione AR MAp (che è una sorta di guida virtuale sempre a portata di mano), al momento è disponibile solo per i modelli Huawei P40 e Huawei P40 Pro commercializzati in Cina

