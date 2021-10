HTC Vive Flow: nuovo visore VR stand-alone, prime immagini e prezzo

Qualche ora fa sono trapelate le prime immagini di HTC Vive Flow, il nuovo visore per la realtà virtuale che sarà annuncito – con ogni probabilità – durante un evento in programma domani, 14 ottobre 2021.

Dopo alcuni recenti rumor sul nuovo VR di HTC, oggi il noto leaker Evan Blass ha pubblicato le prime immagini di Vive Flow, un visore leggero, compatto e soprattutto stand-alone. Queste immagini arrivano a poche ore di distanza dal presunto annuncio ufficiale, due settimane fa il produttore ha fissato un evento di presentazione a domani, 14 ottobre, con lo slogan “go with the flow“.

Secondo le poche notizie trapelate, HTC Vive Flow è un dispositivo leggero e compatto, pensato per i contenuti multimediali e per i casual gamers, ovvero i giocatori meno esigenti ed esperti. Questa descrizione ci fa pensare ad un dispositivo meno prestante rispetto ad altri visori sul mercato- ad esempio Oculus Quest 2 – e probabilmente con un parco titoli ristretto e concentrato su giochi poco esigenti in termini di prestazioni. Pare che il nuovo Flow integri la tecnologia 6DOF, un sistema di tracking in grado di catturare i movimenti della testa e dell'intero corpo, restituendo una maggiore e più efficace interazione con il mondo virtuale.

Inoltre il nuovo visore di HTC introdurrà il Viveporte Verse, un sistema operativo in realtà virtuale che promette di evolvere l'esperienza VR consentendo la creazione di avatar e l'interazione con gli altri utenti.

Vive Flow: Prime Immagini e Prezzo

Tramite alcuni post su Twitter, il noto leaker Evan Blass ha pubblicato una folta galleria di immagini raffiguranti il nuovo HTC Vive Flow. A primo impatto il design compatto e leggero del visore sembra confermato, si indossa come degli occhiali da snowboard e non necessita di alcun dispositivo esterno per il corretto funzionamento. Si tratta di un visore stand-alone, sia l'hardware che il sistema operativo sono integrati al suo interno, limitandone le performance ma offrendo una certa libertà di movimento all'utente.

L'ultima immagine trapelata ci rivela anche il prezzo del nuovo visore, HTC Vive Flow sarà annunciato ad un prezzo di listino di 499$, con una particolare offerta pre-lancio. Chi effettuerà il pre-ordine riceverà in omaggio una custodia protettiva, alcuni contenuti VR e 2 mesi di Infinity Vista, un servizio in abbonamento di cui non sappiamo ancora nulla.

Le informazioni e le immaggini trapelate hanno acceso i riflettori sul nuovo Vive Flow di HTC, la cui presentazione dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Vi invitiamo a seguire le pagine di Telefonino.net per restare aggiornati.