L’evento HTC Vivecon 2021 è previsto per il debutto per il mese di maggio; in poche parole, il nuovo headset del costruttore di Taiwan sembra essere nell’ordine delle cose e presto lo vedremo in commercio. Anche se…

Cosa sappiamo del nuovo HTC Vive?

HTC Vive è la linea di hardware VR dell’azienda taiwanese. Il produttore dovrebbe annunciare nuovi prodotti e sembra che ciò accadrà il mese prossimo durante il suo primo HTC Vivecon.

Annunciato ieri tramite l’account Twitter ufficiale di HTC Vive, abbiamo scoperto che il Vivecon 2021 si terrà il prossimo mese, precisamente nelle giornate del 12 e del 13 maggio. Lo show di 2 giorni dovrebbe essere (ovviamente) solo virtuale e l’immagine allegata sembra essere un teaser per un headset VR.

L’azienda dovrebbe presentare un visore VR all-in-one che non necessiterà di essere collegato ad un computer. Tuttavia, non è noto se sarà un dispositivo commerciale pensato per le società/compagnie o se approderà sugli scaffali, pronto per essere acquistato dai consumatori finali.

La scorsa settimana, il blog ufficiale di HTC ha condiviso un’immagine di un visore VR anche se nascosto sotto un pezzo di stoffa. Si ipotizza che l’OEM di Taiwan abbia voluto spoilerare l’headset che sarà annunciato all’evento il mese prossimo.

Inoltre, pensiamo che ci sarà anche una cinghia che corre dal centro dell’headset fino alla parte posteriore. Non di meno, HTC dovrebbe anche annunciare nuovi giochi e funzionalità per la piattaforma Vive. Cosa ne pensate?

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che anche Apple sta lavorando ad un suo prodotto VR/AR, in quanto, secondo il boss Tim Cook, il mondo della realtà aumentata, è molto promettente e ricco di spunti interessanti. Siamo sicuri che nel giro di due anni vedremo tantissimi headset in circolazione.

HTC

Elettronica