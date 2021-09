Anche se HTC si è ritirato dalla maggior parte dei suoi mercati, ha pian piano lanciato smartphone con il marchio Wildfire in alcuni mercati selezionati come quello taiwanese, quello europeo, sudafricano e indiano. All'inizio di quest'anno, la società ha annunciato telefoni economici come il Wildfire E3 e Wildfire E Lite. Ora, nuove informazioni trapelate in rete suggeriscono che il futuro budget-phone dell'azienda potrebbe chiamarsi Wildfire E Ultra.

HTC Wildfire E Ultra: le (presunte) specifiche tecniche

Oggi, il Wildfire E Ultra è stato individuato nel database del Google Play Console ed è stato individutato dai colleghi di MySmartPrice. Come al solito, il sito ha rivelato il rendering frontale e alcune delle specifiche del telefono in questione. L'immagine rivela che il suo schermo è circondato da cornici spesse. Il suo frame laterale destro ha un bilanciere del volume e un tasto di accensione e spegnimento.

L'elenco di Google rivela che il pannello del nuovo Wildfire E Ultra supporterà una bassa risoluzione di 480 x 960 pixel e una densità dello schermo di 240 PPI. Si osserva che è alimentato dal chipset UNISOC SC9863A, coadiuvato da 2 GB di RAM. Fortunatamente, il dispositivo funziona con il sistema operativo Android 11.

Il design posteriore dell'HTC Wildfire E Ultra rimane ancora un mistero. Inoltre, non ci sono informazioni sulla configurazione della fotocamera e sulla capacità della batteria. Dal momento che è arrivato sul Play Console, sembra che potrebbe non volerci troppo tempo prima che diventi ufficiale in alcuni Paesi selezionati.

Di fatto, il Wildfire E Ultra potrebbe essere diretto da noi in Europa visto che è stato avvistato presso la Commissione economica eurasiatica (CEE) il mese scorso. Non di meno, sono stati scoperti anche altri due telefoni del marchio di Taiwan aventi nome (provvisorio) E Lite e E star. Il primo ha già debuttato come Wildfire E Lite all'inizio di quest'anno; sul secondo invece, non abbiamo notizie in merito.

HTC

Smartphone