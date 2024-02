HP Victus 16 in offerta: laptop da gaming ad un prezzo bomba

Il notebook HP Victus 16 è una potente macchina progettata per offrire prestazioni di gioco straordinarie e oltre. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-11800H ad alte prestazioni che raggiunge una velocità fino a 5,0 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, questo laptop è pronto a gestire le attività più esigenti con facilità.

Oggi questo potente e moderno laptop da gaming è in offerta su Amazon a soli 1299€ anziché 1499,99€. Un ottimo prezzo per un laptop da gaming di fascia alta in grado di offrire prestazioni impeccabili.

La memoria di sistema è costituita da un SSD NVMe TLC M.2 da 1TB ottimizzato per il gaming, che offre spazio di archiviazione veloce e affidabile per tutti i tuoi giochi, file e applicazioni. Con 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz (2x8GB), questo laptop offre prestazioni di multitasking fluide e reattive, consentendoti di passare facilmente da un’applicazione all’altra senza rallentamenti.

La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3060 da 6GB GDDR6 offre prestazioni grafiche straordinarie, consentendoti di goderti i giochi più recenti con ray-tracing migliorato e la potenza dell’architettura Ampere di NVIDIA RTX di seconda generazione. Il display da 16,1″ FHD con refresh rate di 144Hz e tecnologia IPS offre un’esperienza visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi.

La tastiera full-size con retroilluminazione offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, mentre i tasti di scelta rapida per la navigazione multimediale ti permettono di controllare facilmente la riproduzione di musica e video. Il laptop presenta un design elegante con un chassis grigio e una tastiera in plastica riciclata, che lo rende non solo performante ma anche eco-friendly.

Il notebook HP Victus 16-d0003sl offre una gamma completa di funzionalità di gaming avanzate, tra cui l’OMEN Gaming Hub, che ti consente di gestire ogni dettaglio della tua esperienza di gioco, dalle specifiche di prestazione alle opzioni di illuminazione e altro ancora. Con la sua potenza di elaborazione eccezionale, grafica straordinaria e design elegante, il notebook HP Victus 16-d0003sl è la scelta ideale per i giocatori più esigenti che cercano un laptop performante e affidabile. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando (anche in 6 rate).

