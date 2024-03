HP Victus 15 con RTX 3050 Ti, super offerta: tuo a meno di 900€

Questo straordinario laptop da gaming della HP è in offerta su Amazon ad un prezzo superbo. L’HP Victus 15 è un laptop avanzato perfetto per i videogiocatori che, pur non volendo fare grosse rinunce, vogliono rimanere sotto la soglia critica dei 1000€. Grazie all’offerta di Amazon di oggi, può essere tuo a solamente 899€.

Un ottimo prezzo, per un laptop equipaggiato con un processore potente e una GPU Nvidia RTX 3050 Ti da 4GB. Come sempre, ti ricordiamo che se lo desideri sei libero di dividere l’importo in più rate mensili, semplicemente scegliendo il pagamento tramite Credit Line con Cofidis al momento del checkout.

Il cuore di questo dispositivo è l’Intel Core i7 12700H, un processore che offre prestazioni di alto livello grazie alla sua capacità di raggiungere velocità fino a 4,7GHz, supportato da 24MB di cache L3, 14 core e 20 thread. Questa potenza di elaborazione lo rende ideale per le più svariate applicazioni, dal gaming intensivo al video editing, garantendo prestazioni fluide e veloci in ogni scenario.

Il design dell’HP Victus non è solo accattivante, con il suo chassis grigio opaco e le prese d’aria su tre lati, ma è anche funzionale. Il sistema di raffreddamento integrato proprietario e la ventilazione a 5 vie assicurano che il dispositivo mantenga temperature ottimali anche durante le sessioni di utilizzo più intense, preservando le prestazioni e la durata nel tempo.

Il display da 15,6″ FHD IPS con refresh rate di 144Hz offre immagini nitide e fluide, con colori vividi e dettagli precisi, ideali per un’immersione totale nei giochi e nei contenuti multimediali. La tecnologia antiriflesso e il design slim micro-edge migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, riducendo le distrazioni e massimizzando l’area di visualizzazione.

Con 16GB di RAM DDR4 a 3200Mhz e un SSD da 512GB, l’HP Victus 15-fa0000sl offre ampio spazio di archiviazione e prestazioni eccellenti, con tempi di caricamento rapidi e una gestione efficace delle risorse, anche in multitasking.

Insomma, un ottimo punto d’incontro tra grandi prestazioni e prezzo competitivo, che ti permetterà di riprodurre la stragrande maggioranza dei videogiochi più recenti senza problemi. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora a meno di 900€!