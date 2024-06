HP Ultrabook 250: il signor laptop ora a soli 468€ su ePrice

Un mega affare ti sta aspettando su ePrice grazie a una super offerta a tempo che potrebbe terminare velocemente. Il signore dei laptop è pronto per essere acquistato. Assicurati potenza, affidabilità e super mobilità con l’ottimo HP Ultrabook 250. Devi essere veloce! Acquistalo subito a soli 468,99€.

Un’occasione imperdibile per te che vuoi il risparmio senza rinunciare alla qualità. La dotazione di questo notebook è semplicemente fantastica, perfetta per lavoro e intrattenimento. Infatti, si propone con 16GB di RAM e 512GB di SSD. Con PayPal lo paghi in 3 rate a tasso zero.

HP Ultrabook 250 è la soluzione ideale per lavoro e intrattenimento

L’offerta in corso su ePrice è una vera bomba! Il Notebook HP Ultrabook 250 è perfetto per te che devi lavorare in portabilità, studiare a scuola o all’università e allo stesso tempo sfruttare un po’ di tempo per svago e intrattenimento. Il display da 15,6 pollici Full HD si presta perfettamente a tutto.

Eleva la produttività grazie al suo ampio spazio di lavoro e utilizzo, ma senza rinunciare a dimensioni compatte per la tua mobilità in totale comfort. Inoltre, i 16GB di RAM spingono questo computer a livelli extra fluidi, ideali se devi gestire più applicazioni contemporaneamente o più schede del browser.

Ready to work, questo laptop ti arriva chiavi in mano, pronto all’uso! Infatti, preinstallato trovi Windows 11 Pro con tutte le sue fantastiche funzionalità e una gestione extra fluida dell’esperienza utente. Acquistalo immediatamente a soli 468,99€ su ePrice!