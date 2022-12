HP Pavilion: cuffie gaming con microfono a prezzo ASSURDO (-65%)

Goditi questa super offerta proposta da Amazon che ti permette di avere un risparmio incredibile con questo ribasso del 65%. Metti subito nel tuo carrello le cuffie da gaming HP Pavilion a soli 13,99 euro, anziché 39,99 euro.

Ebbene sì, non è un errore, siamo di fronte a un prezzo incredibile. Un’offerta assolutamente da non perdere. Oltre al bellissimo design, in questa veste nero e verde fluo molto accattivante, potrai godere di un ottimo suono. Sono comode e compatibili praticamente con tutto, dal PC alle consolle come PlayStation e Xbox. Inoltre hanno microfono incorporato perfetto per le partite online.

HP Pavilion: cuffie gaming a prezzo regalo

Le HP Pavilion riescono a garantire il massimo del comfort, grazie all’archetto rivestito e regolabile che ti permette di adattarlo perfettamente la tua testa. Anche gli auricolari sono imbottiti in finta pelle, non stringono e offrono un ottimo isolamento acustico. Sono leggere ma anche robuste per cui le potrai portare sempre con te.

Sono dotate di un microfono incorporato che potrai alzare e abbassare a seconda delle tue esigenze. Offrono un audio surround 7.1 che riesce a coinvolgerti nelle tue esperienze di gioco rendendole ancora più realistiche. Grazie al cavo con jack da 3,5 mm sono compatibili con PC, laptop, smartphone, tablet e consolle. Avrai anche a disposizione dei comodi pulsanti, direttamente sul cavo, per controllare il volume o disattivare il tuo microfono.

A questo prezzo è davvero difficile trovare qualcosa di meglio. Queste cuffie sono belle esteticamente, sono comode e offrono un’esperienza eccellente sia di ascolto che per far sentire la tua voce forte chiara. Il 65% in meno è veramente un ribasso super conveniente per cui non durerà a lungo. Se non vuoi rischiare di perderlo vai adesso su Amazon acquista le tue HP Pavilion a soli 13,99 euro, anziché 39,99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

