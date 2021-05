HP Pavilion 600 è in offerta su Amazon a soli 29,98€. Il prezzo di listino viene reso più vantaggioso da un ribasso del 25% che corrisponde a uno sconto effettivo di 10,01€.

Una tastiera elegante e professionale: HP Pavilion 600

Il design della tastiera wireless HP Pavilion 600 è sicuramente un elemento apprezzabile: ultra slim e lineare, questo prodotto spicca per la sua eleganza e professionalità. Posta su una scrivania d'ufficio cattura subito l'attenzione.

Disponibile in colorazione nera, come preannunciato non è dotata di alcun cavo. Ciò consente la massima libertà di movimento e di evitare il disordine di più cavi pendenti sulla scrivania. Per la connessione al dispositivo non è richiesta alcuna operazione se non quella di collegare il ricevitore USB (incluso in confezione) e iniziare a godere dei vantaggi fin da subito.

Il layout è ovviamente italiano e QWERTY. La tastiera in sé e per sé è dotata di tutto: a partire dal tastierino numerico per finire ai tasti funzione F1-f12 che sono stati abbinati a delle scorciatoie. In totale il numero di tasti ammonta a 120 unità.

La digitazione è gradevole, fluida e abbastanza silenziosa. Il rialzo posto nella parte posteriore della tastiera consente di scrivere per ore senza stancare né i polsi né le dita.

Infine sono presenti degli indicatori LED che facilitano la conoscenza di eventuali comandi attivi.

