HP Pavilion da 15,6" con Ryzen 7 e SSD da 1TB tuo con il 41% di SCONTO

Hai deciso di acquistare un computer portatile senza fare sacrifici? Allora dai un’occhiata a questa super occasione che trovi nelle ultime ore di Prime Day. Se ti lanci su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il portatile HP Pavilion 15-eh3000sl a soli 529,99 euro, anziché 899,99 euro.

Ti assicuro che non ci sono errori di scrittura ma uno sconto spaziale del 41% sul prezzo di partenza che fa piombare il prezzo al più baso di sempre. È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti e quindi devi essere velocissimo. Inoltre ti ricordo che trattasi di un’esclusiva per i clienti Prime. Però se non sei ancora iscritto non ti preoccupare, puoi farlo adesso cliccando qui e provarlo per 30 giorni gratuitamente.

HP Pavilion: potentissimo a prezzo sgretolato

Siamo indubbiamente di fronte a un computer portatile dalle ottime prestazioni che a un prezzo del genere diventa un best buy assoluto. Monta il potentissimo processore AMD Ryzen 7 con frequenza fino a 4,5 GHz e scheda grafica integrata AMD Radeon.

Possiede ben 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore e regalano performance eccellenti, nonché un SSD da 1 TB per archiviare di tutto senza sacrifici. Ha un display da 15,6 pollici FHD e una tastiera retroilluminata. Possiede una batteria con ricarica rapida e ingressi HDMI, USB-A, USB-C e jack audio.

Si potrebbero menzionare molte altre caratteristiche interessanti ma il tempo scorre e l’offerta non è illimitata. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile HP Pavilion 15-eh3000sl a soli 529,99 euro, anziché 899,99 euro. Tieni presente che questa offerta è solo per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.