HP Omen è il computer da gaming oggi in offerta su Amazon a soli 1599,99€. Il piccolo ribasso del 6% corrisponde a uno sconto effettivo di 100,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Il notebook con cui giocare online: HP Omen

Il design lineare ed elegante di HP Omen lo rende un notebook potente e che non passa inosservato. Grazie alla sua colorazione nera acquista subito un tocco in più.

Lo schermo montato ha un’ampiezza di 15,6 pollici che rende l’esperienza visiva ampia e adatta a ogni tipo di gioco. La risoluzione da 1920×1080 pixel amplifica la qualità della visione che viene arricchita da una frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Da non sottovalutare, poi, il suo essere antiriflettente e la retroilluminazione Wled.

Per quel che riguarda il processore, si parla di un Intel Core i7 10750h che viene abbinato a 16 GB di RAM e una SSD da 516 GB per prestazioni fulminee e dinamiche. La scheda grafica, invece, è dedicata ed è una NVIDIA Geforce RTX 2060 6 GB.

Grazie al suo sistema di raffreddamento ad aria ottimizzato, il notebook non si surriscalda e può essere utilizzato anche in situazioni estreme come prolungate ore di gioco. Sono altresì presenti le tecnologia anti-ghosting e un centro di comando per prestazioni sempre elevate.

Degne di nota è la tastiera QWERTY con layout italiano che gode di retroilluminazione shadow black e ne facilita il su utilizzo. Presente anche un ampio trackpad.

Puoi acquistare il computer portatile da gaming HP Omen a soli 1599,99€ su Amazon nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo nel giro di 48 ore se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto su Amazon. Il notebook, infine, può essere acquistato a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

