HP OMEN 16: super prezzo su Amazon per il notebook con RTX 4050 (anche in 12 rate)

HP OMEN 16 si conferma la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook da gaming economico ma con ottime specifiche. Grazie all’offerta Amazon in corso, infatti, il modello è ora disponibile al prezzo scontato di 803 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il notebook in questione è dotato del processore Intel Core i5-13420H e della NVIDIA RTX 4050. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP OMEN 16: il notebook da gaming al prezzo giusto

La scheda tecnica di HP OMEN 16 include:

un processore Intel Core i5-13420H

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

un display da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

la scheda video NVIDIA RTX 4050

Il notebook di HP è FreeDOS con possibilità di installare Windows 11 alla prima accensione. Si tratta, in questo momento, della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un notebook da gaming economico.Il rapporto qualità/prezzo è molto elevato e la combinazione tra il processore i5 e la RTX 4050 rappresenta una soluzione ottima per il gaming a 1080p in mobilità.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare HP OMEN 16 al prezzo scontato di 803 euro. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per dilazionare la spesa. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto e poi completare il pagamento.