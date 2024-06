HP OMEN 16: sconto a tempo LIMITATO su Amazon (-16%)

L’HP OMEN 16-u0000sl è una macchina straordinaria per il gaming, ora in super sconto del 16% su Amazon per un tempo limitato. Questo PC è progettato per offrire prestazioni di gioco di alto livello, grazie alla sua potente configurazione hardware. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di 1.599,99 euro, anziché 1.899,99 euro.

HP OMEN 16: un’occasione da prendere al volo

Il cuore pulsante dell’HP OMEN 16-u0000sl è il processore Intel Core i7-13700HX, capace di raggiungere una velocità fino a 5 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost. Con 30 MB di cache L3, 16 core e 24 thread, questo processore assicura una fluidità eccezionale anche nei giochi e nelle applicazioni più esigenti.

La memoria è composta da un SSD PCIe NVMe TLC M.2 da 1 TB, ottimizzato per il gaming, che garantisce caricamenti rapidissimi e una capacità di archiviazione sufficiente per tutti i tuoi giochi preferiti. I 16 GB di RAM DDR5, con una frequenza di 4800 MHz, permettono di gestire il multitasking con facilità e migliorano le prestazioni complessive del sistema.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6 offre un’esperienza visiva incredibile, sfruttando le tecnologie più recenti come il ray-tracing migliorato e la potenza dell’architettura Ampere di seconda generazione. Questo significa che potrai goderti i giochi più recenti con dettagli grafici spettacolari e framerate elevati.

Il display da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200), IPS e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, è perfetto per il gaming competitivo. Con un tempo di risposta di 7ms, anti-riflesso, tecnologia Low blue light, luminosità di 400 nits e volume colore 100% sRGB, i tuoi giochi appariranno vividi e dettagliati, riducendo al minimo l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di gioco.

La tastiera retroilluminata RGB a quattro zone indipendenti, personalizzabile tramite OMEN Gaming Hub, rende l’esperienza di gioco ancora più immersiva, con i tasti WASD in evidenza per un controllo rapido e preciso.

Connettività e praticità non mancano grazie alle numerose porte, tra cui 2 USB Type-C Thunderbolt4, 2 USB Type-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una porta RJ-45 Gigabit. La fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati assicura una qualità audio-video eccezionale per le tue videochiamate e streaming.

Inoltre, con l’acquisto dell’HP OMEN 16-u0000sl, avrai inclusi 3 mesi di PC Game Pass, permettendoti di accedere a centinaia di titoli, comprese le nuove uscite dal giorno del lancio, e all’abbonamento a EA Play, per un’esperienza di gioco ancora più ricca. Approfitta subito di questa incredibile offerta su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.599,99 euro, prima che sia troppo tardi.