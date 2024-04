HP Laptop 15S in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 370€

L’HP Laptop 15s è una scelta eccellente per professionisti e studenti: attualmente è in offerta a soli 369,99€ con un risparmio dell’8% rispetto al suo normale prezzo (e di 60€s sul suo prezzo di lancio). Questo dispositivo combina una suite di specifiche tecniche impressionanti con un design elegante e una portabilità senza pari.

Al cuore del HP Laptop 15s-eq3000sl troviamo il processore AMD Ryzen 5 5625U, che offre fino a 4,3 GHz di frequenza di boost e dispone di 16 MB di cache L3. Con i suoi 6 core e 12 thread, questo chipset AMD SoC integrato è ideale per applicazioni che richiedono un’intensa elaborazione dati come video editing e grafica computerizzata. Il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato è ottimizzato per le suite Microsoft e altre applicazioni professionali, assicurando un’esperienza utente fluida e reattiva.

Il laptop è equipaggiato con 8GB di RAM DDR4 a 3200MHz, che supporta efficacemente il multitasking, anche se la memoria non è espandibile. L’unità di storage principale è un SSD PCIe NVMe M.2 da 256GB, che offre velocità di accesso ai dati notevolmente superiori rispetto agli hard disk tradizionali, oltre a migliorare l’avvio del sistema e il caricamento delle applicazioni.

Il display da 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) con trattamento antiriflesso garantisce immagini nitide e riduce la stanchezza visiva, anche dopo ore di utilizzo. La luminosità di 250 nits e il design sottile con cornici micro-edge arricchiscono l’esperienza visiva, rendendo questo laptop ideale per la fruizione di contenuti multimediali e lavori grafici. Il design in argento naturale è sia elegante che funzionale, con un telaio rigido e robusto.

