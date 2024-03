HP DeskJet 2720e: la stampante multifunzione compatta tua a SOLI 49€

Se stai cercando una stampante che abbia tante impostazioni e che non occupi molto spazio sulla scrivania, non perdere questa occasione che ti sto segnalando. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello HP DeskJet 2720e a soli 49,48 euro, invece che 64,90 euro.

Proprio così, senza errori o malintesi, solo uno sconto del 24% che ti fa risparmiare un bel po’ sul prezzo originale. E con questa spettacolare stampante puoi fare di tutto. Fai presto perché l’offerta è troppo allettante per poter durare ancora tanto.

HP DeskJet 2720e a prezzo bassissimo

A un prezzo del genere in pratica non conviene nemmeno cambiare le cartucce, cambia direttamente la stampante. Qui le cartucce le trovi incluse e se ti abboni al piano Insatnt Ink le ricevi a casa tua poco prima che si esauriscano senza pensieri. Questo servizio lo avrai a disposizione per 6 mesi gratuitamente con questa offerta.

La stampante è a getto d’inchiostro ed è molto rapida. Puoi anche fotocopiare e scannerizzare documenti. Grazie alla tecnologia WiFi, collegandola alla tua rete Internet, puoi stampare direttamente dal tuo dispositivo come smartphone o tablet senza nemmeno accendere il PC. Stampa fino a 7,5 ppm in bianco e nero e a 5,5 ppm a colori.

Una vera bomba da non farsi scappare per nessuna ragione al mondo. Fai presto dunque. Vai subito su Amazon e acquista la tua HP DeskJet 2720e a soli 49,48 euro, invece che 64,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.