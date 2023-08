HP Chromebook x360: l'Innovazione in SUPER sconto

Se sei alla ricerca di un potente partner tecnologico che unisca prestazioni di fascia alta, affidabilità e design accattivante, l’HP Chromebook x360 è ciò che stai cercando. E oggi, grazie al mega sconto del 33% disponibile su Amazon, questa gemma tecnologica è più accessibile che mai. Approfitta subito di questa offerta per portare a casa un dispositivo che ridefinisce il concetto di efficienza. Acquistalo ora al prezzo speciale di soli 269,99 euro e non te ne pentirai. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se utilizzi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

HP Chromebook x360: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’HP Chromebook x360 è il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google. Questo sistema assicura che il tuo Chromebook rimanga veloce, efficiente e sicuro nel tempo. Gli aggiornamenti automatici garantiscono costanti ottimizzazioni del software e nuove funzionalità per la sicurezza, mantenendo il tuo dispositivo al passo con le ultime evoluzioni.

Sotto l’elegante chassis argento minerale si nasconde un motore potente: il processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico. Con una frequenza fino a 2,6 GHz e 4 MB di cache L2, il quad-core offre prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività, dalla navigazione web alla produttività multitasking.

La memoria non è da meno, con 4 GB di LPDDR4 da 2400 MHz integrati che garantiscono un’avvio istantaneo. L’unità di archiviazione SSD da 64 GB eMMC accelera ulteriormente i tempi di risposta, permettendoti di accedere ai tuoi dati in modo rapido ed efficiente.

Ma il cuore dell’esperienza è il display touch da 14 pollici. Con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, tecnologia IPS e un ampio angolo di visione a 178°, l’HP Chromebook x360 offre un’immagine nitida e vibrante da qualsiasi angolazione. La tastiera full size, con una corsa dei tasti da 1,5 mm, garantisce una digitazione confortevole e una produttività elevata, mentre la batteria può durare fino a 12 ore e 15 minuti, con la comodità della Ricarica Rapida HP.

L’attenzione all’ambiente è un altro punto a favore di questo HP Chromebook x360. La tastiera in plastica riciclata potenzialmente proveniente dagli oceani testimonia l’impegno di HP per la sostenibilità. Con porte USB Type-C e USB 3.0, oltre al jack audio cuffie/microfono, la connettività è completa e versatile.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Con il 33% di sconto, è il momento perfetto per investire in una tecnologia che cambierà il tuo modo di lavorare, al prezzo speciale di soli 269,99 euro.

