HP Chromebook x360 è in promozione su Amazon a €379,99. Il ribasso della 16% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di €70.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Le specifiche tecniche di HP Chromebook x360

Se sei in cerca di un convertibile, HP Chromebook x360 e ciò che fa al caso tuo. Con un'estetica curata nei minimi particolari e una scheda tecnica degna di nota, questo dispositivo si può adattare facilmente a tutte le tue esigenze soprattutto se sei in cerca di un computer per lo studio. Disponibile in colorazione argento, il laptop acquista una marcia in più.

Il display montato vanta un'ampiezza di 14 pollici ed è ovviamente touch. La sua risoluzione è una Full HD 1920 X 1080 pixel e grazie alla tecnologia micro-edge la visione dei contenuti viene resa ulteriormente soddisfacente. Infatti le cornici sono estremamente sottili amplificando quella che è la resa finale del pannello.

Il processore integrato al suo interno è un Intel Celeron n4020 che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. La scheda grafica, invece, di tipo integrato ed è una Intel ultra HD graphics 600.

Trattandosi di un Chromebook il sistema operativo integrato è un Chrome OS. Questo consente all'utilizzatore di poter accedere a milioni di App disponibili nel Google Play Store e di rendere la propria esperienza personalizzata al massimo livello.

Non mancano poi all'appello un lettore SD e MicroSD e una webcam frontale widevision 720 pixel HD che assicura videochiamate di qualità.

In conclusione, il suo essere convertibile regala all'utente la possibilità di poterlo sfruttare secondo diverse esigenze infatti può essere piegato su se stesso per diventare un tablet o ancora regolato a proprio piacimento grazie alla cerniera che effettuare movimenti di 360°.

HP Chromebook x360 è acquistabile su Amazon a soli €379,99. Acquistalo e ricevilo a casa in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione prime attiva. In caso negativo, la spedizione sono gratuite per chi opta per quello operato presso i punti di ritiro. In conclusione, l'acquisto può essere effettuato in un'unica soluzione o mediante la rateizzazione proposta da CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

