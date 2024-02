HP Chromebook da 14" in super offerta: tuo a soli 229€

L’HP Chromebook 14a offre prestazioni efficienti e sicurezza ottimizzata grazie al sistema operativo ChromeOS di Google. Attualmente in offerta con uno sconto del 15%, questo Chromebook si distingue per la sua velocità, efficienza e sicurezza, grazie agli aggiornamenti automatici che mantengono il dispositivo prestante nel tempo.

Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4120 a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz e 4 GB di RAM LPDDR4, questo Chromebook offre prestazioni fluide e affidabili per svolgere varie attività quotidiane. La memoria integrata da 64 GB eMMC assicura un avvio istantaneo e un’esperienza di archiviazione veloce e affidabile.

Il display da 14″ FHD IPS con risoluzione 1920 x 1080p offre una visualizzazione nitida e dettagliata, mentre la tastiera Full Size con corsa dei tasti da 1,5 mm assicura una digitazione confortevole e una produttività elevata. Il design è moderno ed elegante, grazie al corpo in argento minerale e ad una tastiera in plastica riciclata.

L’autonomia della batteria fino a 12 ore e 30 minuti permette di lavorare in mobilità senza interruzioni, mentre la ricarica rapida (HP Fast Charge) consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti. Con un peso di 1,46 kg e uno spessore di 1,79 cm, questo Chromebook è leggero e facile da trasportare, ideale per l’uso in mobilità.

L’HP Chromebook 14a-na0004sl è un dispositivo versatile e affidabile che offre prestazioni efficienti, sicurezza ottimizzata e un design accattivante. Approfitta dell’offerta attuale e ottieni questo Chromebook ad un prezzo conveniente di appena 229,99€.

