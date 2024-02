HP Chromebook 15 in offerta su Amazon: tuo a soli 279,99€

L’HP Chromebook 15 è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, al prezzo di 279,99€ (anziché 342,62€). Questo Chromebook offre una combinazione di prestazioni affidabili, design elegante e sistema operativo intuitivo, rendendolo ideale per l’uso quotidiano sia per la produttività che per l’intrattenimento.

Dotato del sistema operativo ChromeOS sviluppato da Google, il Chromebook si aggiorna automaticamente per rimanere veloce, efficiente e sicuro nel tempo. Grazie al suo basso consumo energetico, il processore Intel Celeron N4500 offre prestazioni reattive fino a 2,8 GHz, consentendo di svolgere facilmente le attività quotidiane con fluidità.

Con 8GB di RAM LPDDR4 e un’unità di archiviazione SSD da 128GB eMMC, questo Chromebook offre un avvio istantaneo e un’esperienza di utilizzo senza intoppi. Il display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080p offre un’ampia angolazione di visione a 178° e una luminosità di 250 nits, garantendo immagini nitide e dettagliate con colori vividi.

La tastiera full size con corsa dei tasti da 1,5 mm assicura una digitazione confortevole e una produttività elevata. Inoltre, con un’autonomia fino a 11 ore e 30 minuti e la funzione di Ricarica Rapida (HP Fast Charge), è possibile lavorare in mobilità senza interruzioni e ricaricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

Il design elegante con chassis argento e coperchio grigio si integra perfettamente con le linee grigio minerale del case, mentre la tastiera in plastica riciclata contribuisce alla sostenibilità ambientale. Le opzioni di connettività includono 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, jack per cuffie/microfono e TNR.

L’HP Chromebook 15 offre un equilibrio tra prestazioni, portabilità e convenienza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo versatile per l’uso quotidiano. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!

