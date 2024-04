HP Chromebook 15 in offerta: il prezzo crolla sotto i 300€ (-33%)

L’HP Chromebook 15 è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo straordinario di appena 299,99€, con uno sconto del 33% sul suo normale prezzo di listino. Questo Chromebook non solo soddisfa le esigenze di produttività e intrattenimento ma lo fa con un occhio di riguardo per l’ambiente, grazie all’uso di plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani.

Alimentato dal sistema operativo ChromeOS di Google, l’HP Chromebook 15a-na0001sl promette un’esperienza utente veloce, efficace e sicura. Con aggiornamenti automatici, il dispositivo rimane sempre al passo con le ultime ottimizzazioni software e funzionalità di sicurezza, garantendo prestazioni durature nel tempo.

Il cuore di questo Chromebook è il processore a basso consumo energetico Intel Celeron N4500, che raggiunge una frequenza fino a 2,8 GHz. Questo, unito a 8GB di memoria RAM da 2933 Mhz e a un’unità di archiviazione eMMC da 128GB, assicura avvii istantanei e un’esperienza fluida, sia che tu stia lavorando sia che ti stia godendo i tuoi contenuti preferiti online.

Il display da 15,6″, con la sua risoluzione HD e tecnologia IPS, offre ampi angoli di visione e immagini nitide e vivide, ideali per lunghe sessioni di lavoro o relax. La finitura antiriflesso e la luminosità di 250 nits rendono lo schermo leggibile anche in condizioni di forte luminosità ambientale, mentre il design Micro-Edge massimizza l’area visiva, immergendoti completamente nei tuoi contenuti.

Dal punto di vista del design, l’HP Chromebook 15a-na0001sl sfoggia un’estetica raffinata con un chassis argento e coperchio grigio, arricchito dalla tastiera in plastica riciclata, che testimonia l’impegno di HP verso la sostenibilità. La tastiera full size, con una corsa dei tasti di 1,5 mm, offre un’esperienza di digitazione confortevole, aumentando la produttività.

Non meno importante è l’autonomia della batteria, che raggiunge fino a 11 ore e 30 minuti, supportata dalla tecnologia HP Fast Charge per una ricarica rapida. Questo significa più tempo per lavorare o divertirsi senza il bisogno di restare attaccati alla presa di corrente.

Con una dotazione di porte che include 2 USB Type-C, 1 USB 3.0, e un jack combinato per cuffie/microfono, l’HP Chromebook 15a-na0001sl offre ampie possibilità di connessione per tutti i tuoi dispositivi e accessori. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 300€!