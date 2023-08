HP 15S è il notebook BEST SELLER di Amazon è costa solo 499€

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook per il Back to School, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da prendere in grande considerazione. Il notebook HP 15S, attualmente modello più venduto su Amazon grazie proprio alla promozione in corso, è disponibile al prezzo scontato di 499 euro.

Tra le specifiche troviamo l’ottimo processore Ryzen 5 5625U affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il notebook, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, senza finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

HP 15S è il notebook giusto da comprare su Amazon

Il notebook di HP ha tutto quello che serve e presenta un rapporto qualità/prezzo davvero contenuto. Il modello in offerta è dotato dell’ottimo processore Ryzen 5 5625U oltre che su 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Si tratta della combinazione giusta per un utilizzo ottimale in tutte le situazioni.

Il laptop è dotato anche di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre che del sistema operativo Windows 11. Da segnalare anche una tastiera full size. Il notebook è molto leggero: nonostante le dimensioni “importanti” del display, infatti, il modello in questione pesa solo 1,69 chilogrammi.

Con la nuova offerta Amazon, accessibile in occasione del Back to School, è possibile acquistare il notebook di HP al prezzo scontato di 499 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un notebook veloce e reattivo con una spesa ridotta. Gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, possono acquistare il laptop anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

