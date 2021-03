In questo periodo molto particolare per quanto riguarda il lavoro e l’istruzione, spesso capita di trovarsi in alcune zone dove manca la connessione domestica e non si ha voglia di usare la non troppo sicura connessione pubblica o la connessione del telefono che inficia molto sulla durata proprio dispositivo. Ecco allora per voi un’offerta Amazon davvero interessante riguardante un hotspot Wi-Fi di alto livello.

Hotspot D-Link DWR-933: lunga autonomia e alte velocità ad un prezzo incredibile

Stiamo parlando del D-Link DWR-933 che permette di condividere e gestire ottimamente un hotspot Wi-Fi mobile ad alta velocità con qualsiasi dispositivo come laptop, tablet, telefoni e tanti altri. Grazie all’ottima batteria a lunga durata, questo hotspot vanta un’autonomia di massimo 14 ore garantita dalla batteria da 3.000 mAh con ricarica rapida.

Ovunque vi troviate, potete collegare fino a 10 dispositivi Wi-Fi con elevate velocità di trasmissione dei dati in 4G. Inoltre il D-Link DWR-933 è sbloccato, quindi è compatibile con qualsiasi scheda USIM o micro-SIM. Presente anche la tecnologia LTE CAT6 che offre elevate velocità di download, fino a 300 Mbps, per sfruttare tutti i vantaggi della banda larga 4G del vostro gestore telefonico. Potete anche condividere facilmente fino a 64 GB di file utilizzando lo slot integrato per scheda micro-SD. Le velocità ufficiali sono massimo 300 Mbps con velocità di download per i dispositivi mobili e velocità di upload fino a 50 Mbps e 1.200 Mbps la velocità massima combinata su Wi-Fi.

Il dispositivo è sempre protetto da una password personalizzabile, per consentirvi di condividere il vostro hotspot privato solo con chi scegliete voi. Il firewall attivo aiuta a proteggere la rete, mentre la crittografia Wi-Fi WPA/WPA2 garantisce la protezione ininterrotta del traffico contro intercettazioni e accessi non autorizzati.

La connettività istantanea vi segue ovunque, con questo dispositivo portatile che pesa solo 120 g e che potete mettere facilmente in tasca oppure nella borsa del laptop. Il design dai bordi arrotondati si adatta perfettamente a vari ambienti e lo schermo OLED consente di visualizzare a colpo d’occhio fattori quali la potenza del segnale, lo stato del roaming, il gestore telefonico, il numero di dispositivi connessi e lo stato della batteria. Non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon per portarvi a casa questo dispositivo al costo di soli 79,90 euro con uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino.

