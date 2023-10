Hotpoint lancia la promo Coccole d'Autunno: sconto del 15% sull'acquisto di 2 pezzi

Fino all’8 ottobre sul sito di Hotpoint acquistando due elettrodomestici ottieni il 15% di sconto automatico a carrello. L’offerta rientra nella promozione Coccole d’Autunno, che campeggia nella home page del sito ufficiale. Sui frigoriferi e oongelatori del noto marchio britannico è possibile beneficiare della consegna gratuita al piano e del pagamento in 3 rate a interessi zero con PayPal. Chi lo desidera, può ricevere assistenza anche nell’installazione del prodotto.

Hotpoint: ottieni il 15% di sconto a carrello con la promo Coccole d’Autunno

Nella promozione Coccole d’Autunno rientrano i frigoriferi e congelatori presenti nello store di Hotpoint, ad eccezione degli accessori, esclusi dallo sconto. Il catalogo di Hotpoint è ricco di frigoriferi da incasso e a libera installazione, così come congelatori da incasso e verticali.

Ti invitiamo a prestare attenzione al timbro applicato da Hotpoint sui prodotti che vantano un rapporto qualità-prezzo superiore alla media e un considerevole risparmio energetico: nel primo caso compare un budget rosso, nel secondo caso un budget azzurro. In ogni caso non è possibile sbagliare dato che viene riportato anche a chiare lettere.

L’offerta del 15% di sconto automatico a carrello acquistando due articoli vale solo sugli articoli presenti nella categoria Refrigerazione. In questa sezione sono presenti frigoriferi per l’appunto e congelatori. Un piccolo pallino verde indica che l’articolo selezionato è disponibile regolarmente.

Approfitta ora della promozione Coccole d’Autunno per ricevere uno sconto considerevole sull’importo totale dell’ordine acquistando due elettrodomestici Hotpoint tramite il sito ufficiale. Se il prezzo non rientra nel tuo budget, puoi sempre selezionare il pagamento in 3 rate a interessi zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.