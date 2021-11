Hostinger: sconti fino al 75% su alcuni piani!

Hostinger ha prorogato ancora per pochi giorni la sua incredibile promozione che mette a disposizione uno sconto del 75% su alcune soluzioni hosting. La riduzione è valida per 4 anni ed è disponibile su alcuni pacchetti che vedremo assieme tra pochissimo.

L'azienda lituana è sul mercato degli hosting dal 2004 ed è quindi una delle più affidabili ed esperte in questo settore.

Hostinger: sconto per 48 mesi!

I piani Web Hosting scontati del 75% sono il Single Web Hosting ed il Premium Web Hosting. La line-up in realtà offre anche una terza soluzione pensata per le piccole e medie imprese. In questo caso lo sconto è del 70%.

Il pacchetto Single è pensato per i principianti ed è la soluzione indicata per chi deve ospitare 1 sito web. Questo piano dispone di 30 Giga di archiviazione su SSD, 100 Giga di traffico, 2 database e due sub-domini, 1 casella email e 2 account FTP. Inoltre, incluso nel canone mensile di 0,99€ troviamo anche i backup settimanali, la gestione DNS, il certificato SSL gratuito e molto altro. Unica pecca? Il dominio non è compreso!

Il popolare Premium Web Hosting è la soluzione perfetta per chi deve gestire un massimo di 100 siti web. Inoltre, prevede ben 100 Giga di spazio su SSD, traffico web senza limiti, dominio gratis, 100 sottodomini, database illimitati, 100 caselle email e tutto quello che può servire per la gestione ottimale dei propri siti. Il piano è acquistabile a 1,99 euro mensili per 48 mesi.

Il terzo abbonamento denominato Business Web Hosting è praticamente la versione maggiorata del Premium Web Hosting che abbiamo visto poc'anzi. Questo pacchetto pensato per le aziende ha la possibilità di gestire 100 siti, gode di 200 Giga di archiviazione su SSD, traffico web illimitato, dominio gratis, 100 sub-domini, database senza limiti, 100 caselle email e account FTP senza limiti. Inoltre, proprio come la precedente versione troviamo altre opzioni interessanti come la gestione DNS, l'accesso GIT e SSH, il certificato SSL sempre gratuito, l'accelerazione per WordPress e la CDN Cloudflare gratis. In questo caso il prezzo mensile ammonta a soli 2,99 euro per 4 anni di abbonamento.