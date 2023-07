Hosting Cloud scalabile: la scelta giusta è SiteGround

Poter contare su di un servizio di hosting davvero efficiente e in grado di adattarsi alle esigenze del proprio network di siti web è fondamentale, soprattutto quando alla base dell’attività dei siti web in questione ci sono precisi target di efficienza e performance aziendali. Per questo motivo, è importante affidarsi a soluzioni realmente efficaci e in grado di adattarsi alle necessità del momento.

La scelta giusta è rappresentata dai piani di Hosting Cloud scalabile di SiteGround che propone piani in grado di soddisfare anche i network più esigenti, con soluzioni che includono la scalabilità automatica. Per accedere alle offerte di SiteGround è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

Hosting Cloud scalabile: ecco cosa offre SiteGround

Con SiteGround è possibile accedere a soluzioni di Hosting Cloud scalabile che prevedono:

risorse garantite per il sito, anche nel caso in cui ci sia la necessità momentanea di incrementare le risorse

un servizio completamente gestito dal team

la scalabilità automatica con possibilità di aggiungere CPU e RAM in qualsiasi momento

Le proposte di SiteGround per i servizi di Hosting Cloud scalabile sono:

Jump Start da 80 euro al mese con 4 CPU Cores, 8 GB di memoria, 40 GB di SSD e 5 TB di trasferimenti dati

Per attivare una delle offerte di SiteGround è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, linkato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.