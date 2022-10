Horizon Zero Dawn per PS5: remake/remastered in vista?

Dopo The Last of Us Part I, potrebbe esserci un altro remake di un gioco recente in vista per Sony. Diverse fonti hanno riportato nelle scorse ore che la compagnia giapponese avrebbe affidato a Guerrilla Games la realizzazione di una remastered/remake di Horizon Zero Dawn per PS5.

La nuova release dovrebbe offrire un sistema di illuminazione migliorato, texture e animazioni di ultima generazione oltre a nuovi modelli poligonali dei personaggi, probabilmente tratti da Horizon Forbidden West, il sequel uscito agli inizi di quest’anno.

Potrebbe esserci però anche qualcos’altro in cantiere sempre legato al brand.

Horizon Zero Dawn, un remake e un progetto multiplayer?

Pare infatti che l’obiettivo sia dare nuova popolarità al franchise per diffondere la promozione di un progetto multiplayer ambientato nel mondo del franchise e che sarebbe in lavorazione per PC e PlayStation 5.

Il gioco pare darà la possibilità di unirsi ad una delle tribù che popolano l’universo del marchio ideato da Guerrilla Games, ma in tal senso non ci sono conferme.

Il portale giapponese Gematsu afferma di aver ricevuto di recente un documento, apparentemente identico, recante diversi progetti non annunciati interni a Sony Interactive Entertainment. Tra questi ci sarebbe proprio la versione rimasterizzata di Horizon Zero Dawn e il multiplayer online per PC e PS5.

Lanciato per la prima volta nel 2017 per PlayStation 4, il gioco è stato poi pubblicato anche su PC nel 2020 con diversi miglioramenti tecnici. Adesso potrebbe giungere alla terza edizione, questa volta in esclusiva per PlayStation 5.

