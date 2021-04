Domani 20 aprile sarà possibile riscattare ed installare Horizon Zero Dawn in maniera gratuita, si tratta di una delle avventure open world più apprezzate di tutto il catalogo PlayStation 4.

Il gioco è attualmente disponibile anche per PC, ma la promo in questione vale soltanto per la versione console, trattandosi di fatto di un regalo da parte di Sony in occasione dell’iniziativa Play at Home. Il momento tanto atteso è arrivato, da domani sarà possibile recuperare una copia digitale di Horizon Zero Down a costo zero su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Si tratta della versione Complete Edition che comprende – oltre al gioco base – il DLC The Frozen Wilds. Per approfittare dell’offerta basta collegarsi al PlayStation Store a partire dalle 5:00 di martedì 20 aprile, la promozione resterà attiva fino al prossimo 5 maggio.

Horizon Zero Dawn ha fatto il suo debutto nel 2017 come esclusiva temporale per PlayStation 4, arrivando poi su PC soltanto nell’estate 2020.

Il titolo narra la storia di Aloy, una cacciatrice che vive all’interno di un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili (le “Macchine”), dove gli esseri umani sono riuniti in fazioni tribali. Avendo vissuto fin da bambina emarginata dalla sua stessa tribù, Aloy decide di scoprirne il motivo e di cercare delle risposte sul suo passato e sulla calamità che ha colpito l’umanità. Il gioco mette a disposizione un open world esplorabile liberamente, con un gran numero di missioni principali e secondarie da completare. Il giocatore può combattere le Macchine con lance, armi da lancio e tattiche stealth, avendo poi la possibilità di saccheggiare i resti dei nemici dopo averli sconfitti per ottenere utili risorse. Un sistema di sviluppo ad albero permette ad Aloy di imparare nuove abilità e di ottenere utili bonus passivi.

via Wikipedia

Vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro canale Telegram dedicato alle offerte gaming, per restare sempre aggiornati su sconti e promozioni in ambito videoludico.

Videogames