Horizon Forbidden West pronto al lancio con il nuovo bellissimo trailer

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale, Sony e Guerrilla Games svelano un nuovo trailer di Horizon Forbidden West, l'action adventure open world previsto il 18 febbraio in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il filmato è disponibile di seguito ed è realizzato interamente in CG per celebrare il personaggio di Aloy, l'indiscussa protagonista della serie. Nel frattempo, l'occasione è utile anche per snocciolare qualche dato sul predecessore, Horizon Zero Dawn.

Horizon Forbidden West: un trailer spettacolare e vendite super per il suo predecessore

Come si legge nel post, Guerrilla ci tiene a ringrazia la community per aver supportato la saga in questi anni e per essersi dimostrata impaziente ed entusiasta per il lancio del nuovo capitolo. Quindi, viene svelato che il primo episodio, Horizon Zero Dawn, ha raggiunto la bellezza di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, secondo i dati aggiornati al 28 novembre 2021.

Il dato si riferisce alle versioni PC e PlayStation 4 combinate ed è sicuramente un ottimo trampolino di lancio per il debutto di Forbidden West, che raccoglie l'eredità di una community che ha trascorso più di un miliardo di ore nel suo predecessore.

Ricordiamo quindi che Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS4 e PS5 a partire dal prossimo 18 febbraio. È ancora possibile effettuare il pre-order e ricevere un bonus di 20 euro da spendere nel PSN.