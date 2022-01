Horizon Forbidden West è gold: gameplay della versione PS4 Pro

Horizon Forbidden West è pronto! Il nuovo action adventure open world di Guerrilla Games è infatti entrato in fase Gold, come ha annunciato lo studio di sviluppo olandese con un post pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale. Questo significa che la compagnia e Sony sono pronte per iniziare a stampare e distribuire il gioco, per rispettare così il lancio previsto il 18 febbraio su PS5 e PS4. E proprio dalla versione per console old-gen è tratto il seguente e nuovo filmato gameplay.

Come gira Horizon Forbidden West su PS4? Benissimo, sembra!

Il video è una dimostrazione importante di come il gioco sia ben ottimizzato anche sulla “vecchia” PlayStation 4. La sessione di gameplay è riferita in particolare alla PS4 Pro, il modello “potenziato” dell'omonima console Sony, e sebbene sia impossibile ovviamente attendersi la fluidità e il livello di effetti e dettaglio che troveremo su PS5 è comunque un ottimo lavoro che lascerà soddisfatti chi non è ancora passato alla nuova generazione.

“Che giochiate su PS4 o PS5, il nostro team si è assicurato che possiate godervi la miglior esperienza su ogni piattaforma. Non vediamo l'ora che vi dirigiate tutti all'Ovest Proibito il prossimo 18 febbraio!“

È stato il commento di Angie Smets, Studio Director ed Executive Producer di Guerrilla.

Horizon Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn, acclamato action adventure con elementi da RPG lanciato originariamente su PlayStation 4 nel 2016. In questo capitolo torneremo a vestire i panni di Aloy, costretta ad affrontare nuove tribù e nuove minacciose macchine, mentre cercheremo di scendere ancora più in profondità sui segreti che nasconde questo mondo post-post apocalittico.