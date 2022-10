Horizon Forbidden West come al Prime Day: che SCONTO su Amazon

Siamo vicini al metà prezzo per Horizon Forbidden West, che puoi acquistare oggi su Amazon ad un prezzo incredibile di 47,99 euro per PlayStation 5. Costa anche meno della versione PlayStation 4, che trovi invece a 51,99 euro.

Il gioco ti verrà spedito a casa nella sua edizione fisica con disco e custodia in plastica. Con la spedizione Amazon Prime lo riceverai già domani.

Horizon Forbidden West PS5 in offerta: è una grande occasione

Horizon Forbidden West è il sequel di Horizon Zero Dawn, fortunato action-adventure open world in terza persona sviluppato dallo studio olandese di Guerrilla Games, famoso anche per la saga di Killzone. Nei panni di Aloy, dovremo addentrarci nell’esplorazione dell’Ovest Proibito in un mondo post-apocalittico, scoprendo una pericolosa frontiera che nasconde nuove e misteriose minacce.

Il gioco è stato premiato dalla critica per aver migliorato tutti gli aspetti del predecessore, oltre a risultare naturalmente come una delle migliori uscite del 2022. E a proposito di Forbidden West, è ancora possibile mettersi in lista per ricevere un invito per acquistare il bundle che contiene una copia del gioco e una PlayStation 5.

Aggiungilo al carrello e paga Horizon Forbidden West per PS5 a soli 47,99 euro. Si tratta di uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino: impossibile resistere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.