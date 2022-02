Horizon Forbidden West: a che ora sarà disponibile su PS4 e PS5?

L'atteso debutto di Horizon Forbidden West su PlayStation 4 e PlayStation 5 è ormai imminente. La nuova avventura di Aloy, premiatissima dalla critica, sarà disponibile su PS5 e PS4 a partire da venerdì 18 febbraio 2022. Chi ha prenotato la versione fisica ovviamente spera in questi casi che si “rompa” il D1 per poterlo avere in anticipo, mentre chi ha optato per l'edizione digitale dovrà comunque aspettare che il gioco si “sblocchi” per essere giocato. Da che ora si potrà dunque iniziare?

Horizon Forbidden West per PS4 e PS5: a che ora si sblocca la versione digitale?

Se avete effettuato il pre-order avrete sicuramente notato che è già possibile pre-scaricare Horizon Forbidden West in modo da averlo pronto per il lancio: una volta fatto, avrete già un conto alla rovescia che vi indicherà a che ora potrete avviarlo il prossimo 18 febbraio.

Precisamente, potrete iniziare a giocarci a partire dalle ore 7 del mattino. Dunque, se avete preso ferie, pensate di saltare la scuola e godervi un weekend lungo in compagnia di Aloy e non vedete l'ora di iniziare a giocare vi “toccherà” alzarvi comunque prestissimo!

Quindi, ricordiamo che Horizon Forbidden West è il secondo capitolo della saga iniziata con Zero Dawn, di cui si propone come sequel diretto: in tal senso, se non ricordate bene gli eventi, vi consigliamo di fare un bel ripasso per cogliere tutti i retroscena e i riferimenti che si svilupperanno nel nuovo episodio.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 come titolo cross-gen. Se acquistate l'edizione PS4 potete passare gratuitamente alla versione PS5 senza alcun costo aggiuntivo, risparmiando quindi anche 10 euro rispetto a quanto costerebbe su console next-gen.