Honor X9a: rivelata la data di debutto ufficiale, cosa aspettarci?

L’ex sub brand di Huawei ha appena rivelato la data di lancio del nuovo Honor X9a, un mediogamma molto intrigante che approderà presto in alcuni mercati selezionati.

Grazie all’account Honor Malaysia vediamo che il telefono verrà presentato il prossimo 4 gennaio 2023. Ad oggi non ci sono ancora dettagli della sua commercializzazione internazionale, ma ipotizziamo che ne sapremo di più nei giorni a venire.

Honor X9a: tutto quello che c’è da sapere

Secondo vecchi rumors infatti, Honor X9 sarà il rebrand dell’Honor X40, uno smartphone che è già stato annunciato in Cina. Questo sarà il terzo prodotto della serie “X9” nel mercato locale. Ad oggi, l’OEM ha annunciato il modello basico con Snapdragon 680 e il modello con 5G, alimentato dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm.

Fra le altre cose, il device presenterà uno schermo AMOLED curvo da 6,67 pollici con foro per la selfiecam, risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 hz e fingerprint in-display. Sotto la scocca ci aspettiamo Android 12 con Magic UI al seguito. Il processore poi sarà lo Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna senza slot per la microSD.

La selfiecam sarà da 8 Mpx e posteriormente ci sarà una main camera da 50 Mega, una macro da 2 Mpx con flash LED e il tutto verrà coadiuvato da una batteria da 5100 mAh con fast charge da 140W. Il prezzo è ancora sconosciuto.

Intanto, in Cina, la compagnia presenterà Honor 80 GT e Honor Pad V8 Pro il 26 dicembre, anche se ci aspettiamo altri prodotti come la versione speciale con schermo flat dell’Honor 80 Pro e non solo. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

Nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi che Honor X7 si trova su Amazon in super sconto a soli 189,00€ con spese di spedizione gratuite per gli iscritti al programma di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.