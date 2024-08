HONOR X8b: originale, moderno e in SUPER sconto del 19%

L’HONOR X8b, in super sconto del 19% su Amazon, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera uno smartphone all’avanguardia senza spendere una fortuna. Questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche avanzate, pensate per soddisfare ogni esigenza quotidiana con stile e prestazioni elevate. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo competitivo di 219,90 euro, anziché 269,90 euro.

HONOR X8b: difficile resistere a questo prezzo

Una delle principali attrattive dell’HONOR X8b è la sua fotocamera posteriore da 108MP, capace di catturare ogni dettaglio con una chiarezza sorprendente. Dai momenti quotidiani ai paesaggi mozzafiato, nulla sfuggirà al tuo obiettivo. Inoltre, la fotocamera frontale da 50MP, con funzioni avanzate come l’interruttore automatico FOV e la luce per i selfie, garantisce scatti perfetti in ogni situazione, mettendo in risalto la tua bellezza naturale.

Il design ultrasottile da 6,8mm e il peso di soli 166g fanno dell’HONOR X8b un vero pioniere nel suo genere. La sua eleganza è ulteriormente accentuata dal colore verde glamour e dalla texture in pelle, che conferiscono al dispositivo un tocco di lusso e fascino retrò. Non passerai inosservato con un accessorio così raffinato tra le mani.

Un altro punto di forza è la memoria. Con 8GB di RAM e 256GB di storage, espandibili virtualmente fino a 16GB grazie all’HONOR RAM Turbo, il multitasking diventa un gioco da ragazzi. Potrai mantenere fino a 30 app attive in background senza alcun rallentamento, assicurandoti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Il display AMOLED dimmerabile da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e luminosità di picco di 2000nit, offre un’esperienza visiva eccezionale. Con un rapporto schermo/corpo del 93,7%, ogni immagine e video sarà vivida e dettagliata. Inoltre, la modalità Eye-Comfort a 3240Hz, il Circadian Night Display e la regolazione della luminosità a 4096 livelli proteggono i tuoi occhi, rendendo l’uso prolungato del dispositivo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’HONOR X8b viene fornito con tutto il necessario per iniziare subito: smartphone, cavo Type-C, perno di espulsione e guida rapida. Nota che il caricatore HONOR SuperCharge 35W è venduto separatamente, ma questo non toglie nulla all’eccezionale valore complessivo del pacchetto.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e sperimenta un livello superiore di tecnologia e design con l’HONOR X8b, al prezzo ridicolo di soli 219,90 euro.