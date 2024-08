HONOR X8b: impossibile RESISTERGLI a questo prezzo (-19%)

L’HONOR X8b è un’opzione straordinaria nel panorama degli smartphone di fascia medio-bassa, attualmente in super sconto del 19% su Amazon. Questo dispositivo si distingue per le sue caratteristiche innovative e il design elegante, rendendolo un acquisto irresistibile al prezzo speciale di soli 219,90 euro, anziché 269,90 euro.

HONOR X8b: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Uno dei punti di forza dell’HONOR X8b è la sua impressionante fotocamera posteriore da 108MP, capace di catturare ogni dettaglio con precisione eccezionale. Questa fotocamera garantisce che i momenti salienti della vostra vita siano immortalati con chiarezza straordinaria. Inoltre, la fotocamera frontale da 50MP è perfetta per i selfie, catturando ogni dettaglio fino alla punta dei capelli. Con l’interruttore automatico FOV e la luce per i selfie, ogni scatto risulterà affascinante e impeccabile.

Il design ultrasottile dell’HONOR X8b è un altro elemento che cattura l’attenzione. Con uno spessore di soli 6,78mm e un peso di 166g, questo smartphone è leggero e maneggevole, rappresentando il pioniere nel design entro il limite dei 7mm. Il colore verde glamour e la texture in pelle aggiungono un tocco di lusso e fascino retrò, perfetto per chi ama distinguersi con stile.

La capacità di archiviazione è un altro aspetto da non sottovalutare. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, l’HONOR X8b offre spazio sufficiente per tutte le vostre applicazioni e file. Grazie alla tecnologia HONOR RAM Turbo, l’esperienza di archiviazione può essere estesa fino a 16GB, permettendo di mantenere fino a 30 app attive in background per un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni.

Il display AMOLED da 6,7 pollici FHD+ offre una luminosità di picco di 2000 nit e un rapporto schermo/corpo del 93,7%, garantendo un piacere visivo senza precedenti. La tecnologia dimmerabile a 3240Hz protegge la vista, supportando il Circadian Night Display, la regolazione della luminosità a 4096 livelli, la modalità dark e la modalità E-book per un comfort visivo ottimale.

Non perdere questa occasione: l’HONOR X8b, con le sue caratteristiche avanzate e il design raffinato, è disponibile ad un prezzo imbattibile di soli 219,90 euro su Amazon. Approfitta subito dello sconto del 19% e aggiungi al carrello questo eccezionale smartphone.