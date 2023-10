Honor X8a sotto i 170€ per tripla fotocamera 100MP e Servizi Google

Uno smartphone che ben pochi prendono in considerazione ma fattelo dire: se vuoi spendere poco ed avere il massimo allora Honor X8A è un’ottima scelta. Bello sotto tutti i punti di vista, ti mette tra le mani tanto potenziale e soprattutto non ti fa scendere a compromessi.

Approfitta dello sconto su Amazon per pagarlo anche meno del dovuto. Non ti preoccupare perché è Android e con servizi Google quindi non rinunci a niente. Portalo a casa a soli 169€ con la promo in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Honor X8a: lo smartphone da prendere in considerazione

Capita che nella ricerca di un nuovo smartphone non si prenda Honor in considerazione. Non per cattiveria ma perché si confonde con altre marche e si pensa che al suo interno non ci siano né un sistema Android né i servizi Google. Beh, smentiamo questa cosa una volta e per tutti: con un prodotto Honor hai tutta l’esperienza al completo e puoi scaricare qualunque applicazione direttamente dal Play Store.

Oltre ad essere senza difetti, il modello X8A è curato nei minimi particolari e ti regala un’esperienza di alto livello nonostante il prezzo ridotto. Con display in elevata risoluzione ti godi streaming, applicazioni e gaming senza strizzare gli occhi.

Pensa che il suo punto forte è la tripla fotocamera da 100MP con intelligenza artificiale. Tuttavia non è l’unica caratteristica degna di nota visto che hai anche tanta memoria a disposizione per poter salvare qualunque scatto o video tu registri.

Che altro dirti se non che ha la ricarica rapida, al suo interno puoi inserire fino a due SIM in contemporanea ed è perfetto?

Non perdere la tua occasione. Collegati al volo su Amazon e acquista immediatamente il tuo Honor X8a a soli 169€ con lo sconto in corso.

Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.