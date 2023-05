Honor X8a in sconto del 33% col Sottocosto Unieuro

Honor X8a è un medio gamma appartenente alla fascia economica entrato in commercio a inizio 2023. I due principali punti di forza del telefono sono il display e la fotografia, in rapporto a un prezzo inferiore ai 200 euro. Due caratteristiche che rendono il nuovo smartphone della casa asiatica un compagno ideale per chi è abituato a trascorrere molte ore davanti allo schermo per guardare video o fotografa tutto ciò che vede. Oggi lo puoi acquistare in offerta col Sottocosto Unieuro a 177,99 euro, per effetto del 33% di sconto sul prezzo di listino pari a 269,99 euro. Per accedere all’offerta pigia sul bottone qui sotto.

Honor X8a in super offerta sul sito di Unieuro

Il design sottile ed elegante, un display da 6,7 pollici senza bordi e una tripla fotocamera da 100 megapixel sono le chiavi di lettura principali di un telefono ben costruito e in grado di offrire un’esperienza utente piacevole fin dal primo utilizzo. Uno spessore di appena 7,48 mm e un peso inferiore a 180 grammi proiettano il nuovo X8a di Honor in una ristretta fascia di smartphone che le aziende scelgono di produrre sempre meno. Il design sottile viene poi esaltato dal rapporto schermo-corpo pari al 93,6%, frequenza di aggiornamento a 90 Hz e uno schermo FullView da 6,7 pollici. Pollice in alto anche per le foto, grazie al sensore da 100 megapixel di cui è dotato lo smartphone.

