HONOR X8 è su Amazon: ottimo medio di gamma PREMIUM a 259€

HONOR X8 è ufficialmente disponibile in preordine su Amazon Italia. Con un prezzo super competitivo, è possibile portare a casa uno smartphone che non delude le aspettative. Con le prime spedizioni a partire dal 29 aprile, l’edizione con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione la prendi a 259,90€. Naturalmente, la consegna è assolutamente gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

HONOR X8 disponibile su Amazon in preordine

Un medio di gamma che punta ad essere un riferimento premium. Un dispositivo al quale, è bene sottolinearlo, non mancano i GMS, ovvero i Servizi Google per dispositivi mobili. Un terminale che è pronto a gestire qualsiasi esigenza di utilizzo, grazie a una scheda tecnica hardware e software che non potrebbe essere più interessante.

L’elegante guscio squadrato ospita un ampio display da 6,7″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz. Ancora, questo gioiellino può contare anche su una super batteria da 4000 mAh (con supporto alla ricarica rapida) e tanta memoria a disposizione. Oltre a 128GB di spazio di archiviazione, i 6GB di RAM possono diventare 8GB all’occorrenza, grazie alla tecnologia software “RAM Turbo”. Il suo cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 680, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri per una maggiore efficienza.

Speciale menzione al comparto fotografico principale, costituito da sensori con il principale da ben 64MP. Il tutto, accompagnato da un software avanzato per soddisfare gli amanti delle fotografie.

Insomma, il celeberrimo brand è ormai di nuovo sul mercato e punta a farlo con coerenza, continuando a offrire dispositivi con un equilibrio fra qualità e prezzo che difficilmente si pareggia. HONOR X8 ne è la prova. Completa il preordine adesso per accaparrartelo a 259,90€ da Amazon. Le prime spedizioni, rapide e gratis, partiranno dal 29 aprile prossimo.