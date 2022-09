Honor X8 5G: autonomia, prestazioni e connettività al top

Finalmente Honor ha tolto i veli ad un nuovo smartphone incredibile facente parte della Serie X. Parliamo dell’Honor X8 5G, una versione speciale del midrange che abbiamo conosciuto pochi mesi or sono. A differenza del precedente che era dotato di un modulo LTE e dello Snapdragon 680, qui troviamo un processore Snapdragon 480 Plus di Qualcomm e un modem per le reti next-gen. La batteria aumenta e diventa una cella energetica da 5000 mAh. Invariata l’estetica e lo spessore (super contenuto) del device. Arriva anche la RAM Turbo. Si può preordinare ricevendo uno sconto di 20€ fino all’8 settembre direttamente dal sito ufficiale dell’azienda e si potrà acquistare nei negozi convenzionati TIM e Wind3.

Honor X8 5G: potente, elegante e autonimia

Il mediogamma di casa Honor presenta la piattaforma Snapdragon 480 Plus di Qualcomm con supporto alle reti 5G. Con la tecnologia chiamata Anti-Aging Engine, il dispositivo permette un’usabilità al top per ben 36 mesi.

C’è la RAM Turbo, ovvero una funzione che permette di riallocare lo storage al fine di incrementare la potenza della RAM (la memoria virtuale). Si passa così da 6 GB a 8 GB. Intermanente invece, sono presenti 128 GB per l’archiviazione di file, documenti, film, video, canzoni e applicazioni.

La batteria da 5000 mAh assicura oltre 20 ore di streaming video ininterrotto o 13 ore di gaming intensivo, il tutto con una singola carica. La fast charge è da 22,5W.

Lo schermo ha una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz e gode della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e non manca la famosa Dark Mode. Molto utile la eBook Mode per chi ama leggere.

Infine, parliamo di fotografia. Ci sono tre sensori con camera principale da 48 Mpx, ottica macro, lente per la profondità da 2 Mpx e non solo. Apprezzabile la Night Mode per riprese notturne, cristalline anche al buio. Ottimo il comparto software: AI Photography, Beauty Mode e Story Template e non solo.

Honor X8 5G arriva in due colorazioni: Midnight Black e Ocean Blue e si potrà preordinare con uno sconto di 20€ fino all’8 settembre con prezzi a partire da 269,00€ direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. Altresì, lo trovate negli store TIM e Wind3.

Se volete prendere il modello 4G risparmiando qualcosina, sappiate che si trova su Amazon a soli 229,90€ con spedizione gratuita ( un’offerta a tempo limitato).

