Honor X7a: sta arrivando il nuovo device che sfida la fascia media

Il nuovo Honor X7a è uno smartphone di fascia bassa che è prossimo al debutto asiatico. Il dispositivo arriverà presto in commercio ma oggi vediamo quale sarà il suo design completo in alcune immagini appena trapelate online.

Se ricordate, diversi anni fa l’ex sub brand di Huawei era leader del mercato dei telefoni di fascia bassa; adesso, anche se presenta soluzioni premium, ha ancora un grosso seguito di fan amanti dei dispositivi low-cost. Ne ha diversi in listino ma ora scopriamo che, dopo l’annuncio dell’Honor X5, presto ci sarà un nuovo terminale di fascia medio-bassa: Honor X7a. Grazie ad un nuovo rumors, scopriamo molti dettagli del device.

Honor X7a: le presunte caratteristiche e il suo design completo

I rendering del midrange economico ci arrivano dal portale di GadgetGang che ha lavorato in cooperazione con OnLeaks. Dalle immagini vediamo che lo smartphone presenterà due colorazioni esclusive: una Ocean Blue e una Black Night. Non di meno, vediamo chiaramente il pannello con notch a goccia e sulla back cover il modulo rettangolare con due fotocamere incastonate in due cerchi e una pillola contenente la terza ottica e il flash LED.

Vediamo poi che tutti i pulsanti fisici si troveranno sul frame laterale destro (accensione e spegnimento, controllo del volume), mentre a sinistra il profilo risulterà pulito. Sulla parte inferiore poi ci sarà il jack audio da 3,5 mm, un microfono, lo speaker e la porta USB Type-C. Sarà un prodotto economico ma con un “look and feel” davvero unico. Non manca poi il logo dell’azienda sulla back cover posto in basso.

Lo schermo sarà un’unità LCD IPS da 6,7 pollici con refresh rate di 60 Hz e risoluzione HD+. Sotto la scocca invece batterà un cuore MediaTek MT6765H e troverà posto una batteria da 5320 mAh; dulcis in fundo, vedremo quattro ottiche sul posteriore: un sensore principale da 50 mega, un’ultrawide da 5 Mega, un macro da 2 Mpx e un obiettivo aggiuntivo da 2 Mega. La selfiecam invece, sarà da 8 Mpx.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo Honor X7 su Amazon a soli 169,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.