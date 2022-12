Honor X5: UFFICIALE il nuovo budget-phone con Android 12 Go

Honor ha appena lanciato un nuovo smartphone di fascia bassa chiamato Honor X5; si tratta di un budget phone avente il processore Helio G25 all’interno e il sistema operativo Android 12 in chiave Go Edition. Il device è giunto nel mercato globale ed è un prodotto economico con specifiche interessanti. Dovrebbe collocarsi un gradino sotto il midrange Honor X7.

Honor X5: le caratteristiche

Partiamo dal display: Honor X5 presenta uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e una selfiecam incastonata in un foro a goccia sulla parte posteriore. Troviamo una back cover in finta pelle e un modulo fotografico quadrato. Non c’è un fingerprint tuttavia, e lo sblocco e il blocco del dispositivo avviene mediante riconoscimento del volto 2D.

La main camera è un’ottica da 8 Megapixel abbinata ad un flash LED che gira video in FullHD. Anteriormente invece, troviamo una selfiecam da 5 Mega. Sotto la scocca vi è un processore Helio G25 di Mediatek abbinato ad una GPU PowerVR GE8320.

Non mancano i 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage integrati con possibilità di espandere il tutto con schede microSD. Sotto la scocca troviamo una batteria da 5000 mAh e il software adoperato è Android 12 Go Edition. Sul fronte della connettività troviamo la porta microUSB per la ricarica, il jack audio da 3,5 mm, il VoLTE, il Wi-Fi, il Bluetooth e il supporto al Dual SIM.

Lo smartphone viene venduto in tre colorazioni: Sunrise Orange, Ocean Blue e Midnight Black. I prezzi partono da circa 99,00€ di listino, ma ci aspettiamo di trovarlo a meno grazie agli sconti di Amazon, eBay e portali simili.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo Honor X7 a soli 169,90€ con spese di spedizione gratuita incluse nel costo del dispositivo. È un prodotto entry level ma con caratteristiche molto interessanti e un prezzo competitivo. Vi consigliamo di approfittarne se siete interessati.

