Honor X7: offerta a tempo limitato, ma siate veloci (-16%)

Oggi vogliamo parlarvi di un telefono super economico che si trova scontato ancora per pochissime ore. Si chiama Honor X7 ed è costituito dell’ex sub brand di Huawei. Inutile dirvi che si tratta di una promozione super interessante ma anche molto appetibile che siamo certi vi renderà contenti. Il telefono si porta a casa con soli 142,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del device. Lo sconto è davvero elevato (parliamo del 16% in meno) e ci sono numerosi vantaggi nell’acquistare un prodotto da Amazon. Citiamo, in primo luogo, la consegna rapida, l’abbonamento alla piattoforma Prime Video (dove sono presenti capolavori come LOL, The Boys e molti altri), la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito e perfino la restituzione gratuita entro il 31 gennaio 2023.

Honor X7: il telefono perfetto per chi cerca prestazioni a basso costo

Dobbiamo dire che esteticamente gode di un design molto accattivante. Ci sono quattro fotocamere incastonate in due grandi cerchi. La principale è davvero risoluta: parliamo di un’ottica da ben 48 megapixel. Questo significa che il device sarà in grado di scattare meravigliose fotografie e di realizzare video splendidi anche in 4K.

Il pannello è un’unità LCD IPS da 6,47 pollici con refresh rate di ben 90 Hz; i vostri contenuti saranno sempre vibranti, risoluti e il terminale risulterà fluido in ogni operazione. C’è una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 22,5W che vi consentirà di avere ore ed ore di autonomia con una singola carica e all’interno ci sono ben 128 GB per l’archiviazione di file, foto, video, canzoni ma anche per l’installazione di numerose app.

Il processore è lo Snapdragon 680 di Qualcomm, una vera e propria garanzia; questo si traduce in prestazioni fulminee su tutti i fronti. A 142,99€ al posto di 170,98€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.