Honor X6: nuovo midrange con grande batteria e schermo generoso

Il nuovo midrange Honor X6 potrebbe essere all’orizzonte. Il device potrebbe avere un grande schermo e una batteria molto capiente. Di fatto, ultimamente il colosso cinese ha presentato Honor X40 in Cina; il dispositivo presenta un processore Snapdragon 695 di Qualcomm, un display a 120 hz e molto altro ancora. Ora, l’account Myanmar del brand ha svelato il debutto di un inedito mediogamma della serie X. Stiamo parlando appunto, dell’X6, un gadget con tre fotocamere da 50 Mpx e una cella energetica da 5000 mAh.

Honor X6: le presunte caratteristiche

Come detto, il portale di Honor Myanmar ha mostrato in anteprima il poster teaser dell’Honor X6 in un post su Facebook. Riportiamo l’immagine di sotto. Da qui conosciamo l’estetica del telefono, la tacca a goccia che contiene la selfiecam e il modulo fotografico quadrato composto da tre sensori e un flash LED. Posteriormente sembra essere molto simile all’Honor X8.

Dallo slogan vicino al moniker dello smartphone apprendiamo che avrà tre fotocamere la cui lente principale sarà da 5000 mAh. Sotto la scocca presenterà una grande batteria da 5000 mAh e ci sarà uno schermo LCD da 6,5 pollici HD+, purtroppo fermo ai soli 60 Hz. Sotto la scocca invece, troveremo un processore MediaTek octa-core coadiuvato dall’HyperEngine di MediaTek. Non mancherà Android 12 con skin Magic UI 6.1. Completerà la dotazione hardware il modulo RAM da 4 GB e lo storage interno da 128 GB. Come detto, la main camera sarà da 50 Mpx con due sensori secondari da 2 Mpx. La selfiecam sarà da 5 Mega.

Ad ogni modo, sembra tutto veritiero ma vi invitiamo a prendere i suddetti leaks con “un pizzico di sale”; restate connessi con noi per scoprire le ultime novità del caso.

