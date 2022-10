Honor X6: mediogamma economico ma con stile

L’ex sub brand di Huawei ha appena svelato Honor X6, un midrange low cost che vanta una fotocamera principale da 50 Megapixel, un processore Helio G25 al seguito e molto altro ancora, a soli 149,99£. È approdato sul mercato inglese, ma potrebbe presto arrivare anche da noi. Curiosamente, è stato presentato in sordina anche in Arabia Saudita.

Honor X6: le caratteristiche

Parliamo di uno smartphone dal design aggressivo, bello ed elegante. Presenta uno schermo LCD da 6,5 pollici con risoluzioen HD+ (720 x 1600 pixel), aspect ratio di 20:9 e non solo. Le frequenza di aggiornamento è limitata a 60 Hz. È un prodotto compatto, ma non troppo. Pesa solo 194 grammi ed ha dimensioni di 163,66 x 75,13 mm con soli 8,68 mm di spessore.

Sotto la scocca troviamo un processore Helio G25 di casa MediaTek con 4 GB di RAM; è disponibile in due versioni, una da 64 GB e una da 128 GB. Il tutto viene coadiuvato dalla skin Magic UI 6.1 basata su Android 12. Non sappiamo se e quando riceverà anche Android 13.

Sul fronte fotografico poi, troviamo una main camera anteriore incastonata in una tacca a goccia da 5 Mpx con possibilità di girare video in FullHD. Sulla parte posteriore invece, c’è una lente principale da 50 Megapixel coadiuvata da due sensori da 2 Mpx e flash LED al seguito. Ci sono tante modalità da scegliere durante gli scatti: ritratto mode, panorama, time lapse e video in 1080p.

La batteria è da 5000 mAh con ricarica da 10W; non manca il GPS, il BT 5.1, il WiFi di ultima generazione, la porta USB C, il jack audio da 3,5 mm e il fingerprint posto sul frame laterale. C’è anche lo sblocco con il volto e l’NFC per i pagamenti contactless. Arriva in due colorazioni: Midnight Black e Ocean Blue. Non sappiamo quando approderà anche da noi. Vi terrmo aggiornati.

Intanto, se cercate un device simile da noi, sappiate che c’è Honor X8 5G a 299,00€ con 40€ di sconto ulteriori grazie ad un coupon che si applica al momento del checkout. Lo trovate su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.